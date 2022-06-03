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Усі поліцейські, які залишилися на окупованих територіях, звільнені – Клименко

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 14:53
Усі поліцейські, які залишилися на окупованих територіях, звільнені – Клименко
скріншот

Усі поліцейські, які залишилися на окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції, їм не платять зарплату.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським новинам"

Пряма мова Клименка: "Так, зараз на окупованих територіях залишилася незначна кількість колишніх працівників поліції. Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, відповідно до оперативної і військової обстановки, прибути у визначений час до місць дислокації.

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Наприклад, потрібно було прибути в місто Запоріжжя працівникам із Мелітополя і Бердянська. Те саме стосувалося Херсону, районів Луганської чи Харківської області. Ті, хто до цього часу в установлений термін не прибув до місць дислокації, всі були звільнені з Національної поліції.

Ми їм не виплачували зарплату і так далі.

Серед них, і це варто визнати, є люди, які перейшли на сторону ворога і працюють не тільки в місцевій поліції, а просто в органах окупаційної влади того чи іншого регіону. Чи це велика кількість? Порахуйте самі: із загальної штатної чисельності в 130 тисяч у нас нині є понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом".

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Деталі: Клименко наголосив, що частина працівників, які не вийшли, написали рапорти, що з об’єктивних причин не можуть вийти з цієї території – це хворі родичі, за станом здоров’я і так далі.

Внутрішня безпека Нацполіції наразі відслідковує зрадників.

Нагадаємо: Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук порадила мешканцям захоплених  територій України за можливості виїхати в безпеку на території, підконтрольні українському урядові, і не брати російське громадянство.

Теми: поліціяокупаціявійнаРосія
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