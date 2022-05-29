Верещук дала дві поради мешканцям окупованих територій
Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук порадила мешканцям захоплених територій України за можливості виїхати в безпеку на території, підконтрольні українському урядові, і не брати російське громадянство.
Джерело: telegram-канал Верещук
Пряма мова Верещук: "Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, раджу наступне:
1) Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.
2) Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди".
Деталі: Верещук пояснила, що війна радше за все буде тривалою, але запевнила, що українська влада не збирається віддавати свої території. Міністерка пообіцяла, що в майбутньому українська армія відвоює захоплені території.
Передісторія:
- 29 травня військова адміністрація Запорізької області повідомила, що російські окупанти блокують проїзд автівок, які хочуть виїхати на підконтрольну українській владі територію.
- В Офісі президента сказали, що видача російських паспортів жителям окупованих територій безглузда, бо у світі цей паспорт не сприймають.
- Бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" анонсували, що вони проведуть референдум про приєднання до Росії після захоплення територій областей.