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СБУ зловила російського агента, який збирав дані про інфраструктуру на Черкащині

П'ятниця, 3 червня 2022, 15:45

Служба безпеки України заявила, що затримала агента ФСБ РФ, який збирав дані про об’єкти, що могли стати ціллю для обстрілів російських військ в Черкаські області.

Джерело: СБУ у Facebook.

Дослівно СБУ: "Завдяки роботі Служби безпеки України на випередження витоку даних не відбулося, а самого зрадника затримано "на гарячому", під час зйомки одного з військових об’єктів".

Деталі: Як розповіли в СБУ, зрадником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія. За даними Служби безпеки, росіяни регулярно підтримували з ним зв'язок, їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.

Дослівно СБУ: "Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю. Агента затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: Наприкінці травня СБУ затримала зрадника, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.

Теми: СБУ
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