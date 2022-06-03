СБУ зловила російського агента, який збирав дані про інфраструктуру на Черкащині
Служба безпеки України заявила, що затримала агента ФСБ РФ, який збирав дані про об’єкти, що могли стати ціллю для обстрілів російських військ в Черкаські області.
Джерело: СБУ у Facebook.
Дослівно СБУ: "Завдяки роботі Служби безпеки України на випередження витоку даних не відбулося, а самого зрадника затримано "на гарячому", під час зйомки одного з військових об’єктів".
Деталі: Як розповіли в СБУ, зрадником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія. За даними Служби безпеки, росіяни регулярно підтримували з ним зв'язок, їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.
Дослівно СБУ: "Наразі перевіряється інформація щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Це пов’язано з тим, що він запросив у ФСБ зброю. Агента затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо: Наприкінці травня СБУ затримала зрадника, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.