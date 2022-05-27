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СБУ затримала коригувальника ракет по Львову

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 15:26
фото ілюстративне

СБУ затримала зрадника, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.

Джерело: СБУ Львівщини

Деталі: Контррозвідники встановили, що зловмисник передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у Львові.

Він також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність нанесення ударів й по інших об’єктах критичної та оборонної інфраструктури. Ці "рекомендації" зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз.

"Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать" - писав зрадник своїм кураторам.

Слідство встановило, що окрім коригування вогню чоловік збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та блокпостів територіальної оборони.

Йому вручили підозру за статтею "Держзрада".

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Нагадаємо: Ще у березні російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту.

Також кілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу.

Російська армія вранці 18 квітня випустила 5 ракет по Львову – чотири з них завдали місту шкоду, спричинили пожежу. Декілька ракет впали поруч із залізничними об’єктами.

Теми: СБУЛьвівдержзрадаРосія
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