Єрмак показав американські БТРи, що вирушають до України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.

Джерело: Єрмак у Telegram

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Дослівно: "Бронетранспортери М113 готуються до відправки в Україну".

Що передувало: 30 квітня міністерство оборони США опублікувало відео завантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправлення їх в Україну.

14 травня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що відпрацьовують навики наступальних дій на американських БТР M113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.