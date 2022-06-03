Єрмак показав американські БТРи, що вирушають до України
П'ятниця, 3 червня 2022, 16:17
Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.
Джерело: Єрмак у Telegram
Дослівно: "Бронетранспортери М113 готуються до відправки в Україну".
Що передувало: 30 квітня міністерство оборони США опублікувало відео завантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправлення їх в Україну.
14 травня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що відпрацьовують навики наступальних дій на американських БТР M113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.