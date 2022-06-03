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Єрмак показав американські БТРи, що вирушають до України

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 16:17
скріншот відео

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.

Джерело: Єрмак у Telegram

Дослівно: "Бронетранспортери М113 готуються до відправки в Україну".

Що передувало: 30 квітня міністерство оборони США опублікувало відео завантаження гусеничних бронетранспортерів M113 для відправлення їх в Україну.

14 травня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що відпрацьовують навики наступальних дій на американських БТР M113, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Теми: СШАвійнаЗбройні силиАндрій Єрмак
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