Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники показали, як тренуються на американських БТР

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 14:40
Захисники показали, як тренуються на американських БТР
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують навики наступальних дій – тренування проходять на американських БТР, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського: "Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога.

Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта".   

Реклама:
 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Деталі: Він додав, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами. 

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113. 

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Передісторія:

Теми: Українавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: