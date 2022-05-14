Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники показали, як тренуються на американських БТР

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 14:40
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують навики наступальних дій – тренування проходять на американських БТР, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського: "Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога.

Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта".   

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Деталі: Він додав, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами. 

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113. 

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки. 

 
Фото Сухопутних військ ЗСУ

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Українавійна
Головне сьогодні

Армія РФ втратила в Україні 1220 танків та 555 артилерійських систем - Генштаб

До Харкова вже повертаються щодня по 2 тисячі людей – ОВА

Росія не зможе наступати протягом 30 днів, втрачена третина зібраної армії - розвідка Британії

Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав український Маріуполь – Зеленський

Україна перемогла у Євробаченні-2022

ППО "розпакувала" третю сотню збитих російських літаків

Усі новини...
Україна
G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї
Окупанти вбили вже 227 дітей: помер хлопчик, поранений у Попасній
Ніч в областях: окупанти накрили Миколаїв і Дніпропетровщину з РСЗВ
Останні новини
12:38
Потік на в'їзд в Україну після 9 травня перевищує потік на виїзд
12:35
Кухонна шафка, півник із Василькова, поранений Кобзар та отаман Орлик - велика історія маленької Бородянки
12:33
Росіяни кажуть, що вбили людину під час бунту в колонії Херсона
12:15
Екскомандувач НАТО стверджує, що РФ розглядає капітуляцію
11:57
ППО знищила дві російські ракети на підльоті до Львівщини
11:53
В українському журі Євробачення пояснили 0 балів Польщі
11:46
Італія відбила несподівано короткий кібернапад з РФ на "Євробачення" під час фіналу конкурсу
11:46
Розвідка порахувала кадировців на війні в Україні
11:44
Армія РФ робить помилки і почувається невпевнено на Херсонщині – ISW
11:39
Потяг "Київ – Івано-Франківськ" стане "Стефанія Експресом"
Усі новини...