Захисники показали, як тренуються на американських БТР

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують навики наступальних дій – тренування проходять на американських БТР, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Telegram



Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського: "Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога.

Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта".

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Фото Сухопутних військ ЗСУ

Деталі: Він додав, що українські військові вже активно використовують техніку та озброєння, надані іноземними партнерами.

Фото Сухопутних військ ЗСУ

Зокрема, тренування проходять на американських БТР М113.

Фото Сухопутних військ ЗСУ

Захисники наразі удосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

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Фото Сухопутних військ ЗСУ

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