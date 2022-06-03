ЄС не включив патріарха Кирила у новий список санкцій через Угорщину

Євросоюз не включив патріарха Московського Кіріла (Владіміра Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З інформації західних ЗМІ ще на етапі обговорення санкційного пакету стало відомо, що Владіміра Гундяєва спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

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Орбан відкрито заявляв, що не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, коментуючи схвалення санкцій, підтвердив, що за початковим задумом Гундяєв мав бути у списку.

"Вилучення патріарха Кіріла демонструє обмеження зовнішньої політики блоку, що грунтується на принципі одностайності. Релігійні лідери не мають бути захищені від відповідальності за підтримку війни Путіна", - написав він.

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Як вже повідомлялося, серед осіб у новому списку - Аліна Кабаєва і родичі олігархів, які раніше потрапили під санкції; чимало військових, які здійснювали керівництво російськими підрозділами в Бучі та Маріуполі, низка колаборантів, кілька співробітників РИА Новости, керівник "Роскомнадзору".

Нагадаємо, позиція Угорщини щодо нафтового ембарго була однією з ключових причин, чому Євросоюз довго намагався погодити шостий пакет санкцій. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що це поставить під загрозу енергетичну безпеку та називав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".

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