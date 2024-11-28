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Патріарх РПЦ Кирил про ядерну зброю: Християни не бояться кінця світу 

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 11:50
Патріарх РПЦ Кирил про ядерну зброю: Християни не бояться кінця світу 
Російський патріарх Кирило. Фото patriarchia.ru

Патріарх Російської православної церкви Кирил заявив, що не варто нагнітати страх навколо ядерної зброї, оскільки християн не лякає кінець світу.

Джерело: російське видання "Агентство. Новости" з посиланням на заяву Кирила на пленарному засіданні XXVI Всесвітнього російського народного собору

Пряма мова патріарха РПЦ: "Нагнітання страху навколо можливих апокаліпсичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору. Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серця людей, ...бо людиною, позбавленою духовного світу, легше маніпулювати... Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи".

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Деталі: При цьому він додав, що це "не означає, що ми повинні сидіти склавши руки".

"Навпаки, наше земне покликання – бути воїнами Господа, ... протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали. Ось таке цілепокладання у Росії", – заявив Кирил.

Чому це важливо: З початку повномасштабного вторгнення Росія багато разів оголошувала різні "червоні лінії", порушення яких нібито призведе до відповіді ядерною зброєю.

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"Червоні лінії" в різний час стосувалися танків Леопард, західних ракет, винищувачів F-16, ударів безпілотниками по Росії та іншого.

Україна багаторазово переходила ці так звані "червоні лінії" Кремля. Але навіть захід українських військ на територію Росії та утримування під контролем ЗСУ сотні російських населених пунктів не призвели до якоїсь принципово нової реакції Росії у відповідь на такі дії.

Російський правитель Володимир Путін спочатку обрав стратегію не помічати того, що відбувається, а потім намагався всіляко применшити значущість захоплення російських територій українською армією.

Також російська влада і пропагандистські ЗМІ вирішили не помічати українські удари безпілотниками по російських аеродромах і складах боєприпасів – після кожної нової атаки вони пишуть тільки про те, що ППО нібито збила десятки дронів, і ніколи не коментують руйнування або втрати.

Розмови про ядерну зброю знову почастішали восени 2024 року. Таким чином глава Кремля Володимир Путін намагався не допустити отримання Києвом дозволу на удари по території Росії західною далекобійною зброєю.

19 листопада Путін навіть затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Однією з умов застосування ядерної зброї на цей раз назвали "старт балістичних ракет".

Україна все ж отримала дозвіл використовувати ракети ATACMS і, за даними російського Міноборони, вже застосовувала їх по території Росії.

РосіяКирилоцеркваядерна зброя
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