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Патріарх війни Кирил побачив "божий промисел" у ядерній зброї Росії

Станіслав ПогоріловСереда, 18 жовтня 2023, 16:59
Патріарх війни Кирил побачив божий промисел у ядерній зброї Росії
Патріарх Кирил, фото: Getty Images

Глава "Російської православної церкви" патріарх Кирил заявив, що ядерна зброї на теренах колишнього СРСР створювалась за невимовним "божим промислом" в обителі преподобного Серафима і дозволила залишитись Росії вільною та незалежною.

Джерело: Meduza

Пряма мова: "Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, то важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, тому що за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима".

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Деталі: Вручаючи орден преподобного Сергія Радонезького I ступеня почесному науковому керівнику федерального ядерного центру Радію Ількаєву,  Кирила сказав, що начебто завдяки цій силі Росія залишилася незалежною та вільною.

"Звісно, ми повинні всі зберігати в наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну", - вважає Кирил.

Нагадаємо: У Сарові розташований федеральний ядерний центр РФ - всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики. Центр розробляє і виробляє ядерні боєприпаси. У 2019 році центр замовив 76 ікон Серафима Саровського зі стразами.

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Теми: Кирилоядерна зброяРосія
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