Telegram співпрацює з владою Німеччини, хоча заявляє, що не надає державам дані - ЗМІ

Месенджер Telegram в окремих випадках передавав інформацію про німецьких користувачів Федеральному агентству з кримінальних справ Німеччини, хоча стверджує, що не співпрацює з урядами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

За даними видання, федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини на початку лютого провело прямі перемовини з Telegram для налагодження співпраці з німецькими правоохоронцями та блокування забороненого контенту.

На зустрічах був присутній засновник месенджера Павло Дуров і ще три представники компанії. Дуров нібито заявив німецькій стороні, що вважає ринок Німеччини важливим і сприймає вимоги німецької влади серйозно.

Згодом Telegram і влада Німеччини створили прямий закритий канал взаємодії, через який месенджер і надає необхідні дані німецьким правоохоронцям, зазначає Spiegel.

Джерела німецького ЗМІ стверджують, що саме через цей канал на вимогу Федерального агентства з кримінальних справ Німеччини Telegram заблокував понад сотню каналів з протиправним контентом крайнього правого змісту.

Крім того, месенджер нібито передав німецьким правоохоронцям дані щодо кількох користувачів, підозрюваних у педофілії й тероризмі - щодо інших злочинів цього зробити не вдалося.

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Німецький Центр моніторингу, аналізу й стратегій (CeMAS) підтверджує, що в Німеччині у 2022 році вже заблокували більше каналів і користувачів, ніж минулоріч, але наголошує, що систематичності в таких блокуваннях немає - вони, схоже, здійснюються на вибірковій основі.

Як повідомлялося, Telegram у Німеччині дедалі більше критикують за те, що там цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті, й цей месенджер активно використовують коронаскептики, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів.

Деякі політики й посадовці висловлювались за те, щоб навіть заблокувати Telegram у Німеччині, якщо соцмережа буде і далі ігнорувати місцеве законодавство. Зокрема про це казала міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, але зазначила, що розглядає це як "останню опцію".

Міністерка також закликала Apple та Google прибрати Telegram зі своєї бази додатків через його роль у поширенні екстремістських закликів, а федеральний міністр юстиції Марко Бушман пригрозив позовами.