Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Telegram співпрацює з владою Німеччини, хоча заявляє, що не надає державам дані - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 18:40

Месенджер Telegram в окремих випадках передавав інформацію про німецьких користувачів Федеральному агентству з кримінальних справ Німеччини, хоча стверджує, що не співпрацює з урядами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

За даними видання, федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини на початку лютого провело прямі перемовини з Telegram для налагодження співпраці з німецькими правоохоронцями та блокування забороненого контенту.

Реклама:

На зустрічах був присутній засновник месенджера Павло Дуров і ще три представники компанії. Дуров нібито заявив німецькій стороні, що вважає ринок Німеччини важливим і сприймає вимоги німецької влади серйозно.

Згодом Telegram і влада Німеччини створили прямий закритий канал взаємодії, через який месенджер і надає необхідні дані німецьким правоохоронцям, зазначає Spiegel.

Джерела німецького ЗМІ стверджують, що саме через цей канал на вимогу Федерального агентства з кримінальних справ Німеччини Telegram заблокував понад сотню каналів з протиправним контентом крайнього правого змісту.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, месенджер нібито передав німецьким правоохоронцям дані щодо кількох користувачів, підозрюваних у педофілії й тероризмі - щодо інших злочинів цього зробити не вдалося.

Німецький Центр моніторингу, аналізу й стратегій (CeMAS) підтверджує, що в Німеччині у 2022 році вже заблокували більше каналів і користувачів, ніж минулоріч, але наголошує, що систематичності в таких блокуваннях немає - вони, схоже, здійснюються на вибірковій основі.

Як повідомлялося, Telegram у Німеччині дедалі більше критикують за те, що там цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті, й цей месенджер активно використовують коронаскептики, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів. 

Деякі політики й посадовці висловлювались за те, щоб навіть заблокувати Telegram у Німеччині, якщо соцмережа буде і далі ігнорувати місцеве законодавство. Зокрема про це казала міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, але зазначила, що розглядає це як "останню опцію".

Міністерка також закликала Apple та Google прибрати Telegram зі своєї бази додатків через його роль у поширенні екстремістських закликів, а федеральний міністр юстиції Марко Бушман пригрозив позовами.

Теми: Німеччинатехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: