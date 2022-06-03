Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що однією з перешкод для експорту українського врожаю через порт Одеси є те, що Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як гарантувати, що Росія не скористається цим торговим шляхом для того, щоб атакувати Одесу. Наразі гарантій від Росії немає", - зазначив Дмитро Кулеба.

Реклама:

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022

Він додав, що Україна продовжує шукати варіанти рішення спільно з ООН і партнерами.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.

Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Росія у свою чергу заявляє, що готова пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти" та в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.

Президент Франції Еммануель Макрон в останній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним запропонував проголосувати в ООН резолюцію щодо зняття російської блокади з Одеси.

Зі свого боку самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив генсеку ООН, що готовий надати "зерновий коридор" через Білорусь до портів країн Балтії, якщо у цих портах дозволять завантажувати й білоруські товари.