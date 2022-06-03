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Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 21:41

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що однією з перешкод для експорту українського врожаю через порт Одеси є те, що Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як гарантувати, що Росія не скористається цим торговим шляхом для того, щоб атакувати Одесу. Наразі гарантій від Росії немає", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що Україна продовжує шукати варіанти рішення спільно з ООН і партнерами. 

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.

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Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Росія у свою чергу заявляє, що готова пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти" та в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки

Президент Франції Еммануель Макрон в останній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним запропонував проголосувати в ООН резолюцію щодо зняття російської блокади з Одеси.

Зі свого боку самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив генсеку ООН, що готовий надати "зерновий коридор" через Білорусь до портів країн Балтії, якщо у цих портах дозволять завантажувати й білоруські товари.

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