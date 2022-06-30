Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

У Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили у прикордонній службі, пише "Європейська правда".

"25 січня почалося будівництво фізичного бар’єру на держкордоні. Сьогодні роботи завершуються. П’ять місяців інтенсивних робіт і моніторингу. 186,25 кілометрів та 49 тонн сталі. Буде безпечно", - зазначили у Twitter прикордонників.

#bariera🇵🇱🇧🇾

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy🇵🇱🇧🇾

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej 💪 pic.twitter.com/XN02Vxfhqx June 30, 2022

У зв’язку з завершенням робіт на місце приїздили прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, керівник прикордонної служби та кінші посадовці. Zakończenie budowy fizycznej części zapory na granicy polsko-białoruskiej 🇵🇱🇧🇾



📌 Na miejscu jest premier @MorawieckiM, minister @Kaminski_M_, wiceminister @WasikMaciej oraz komendant główny @Straz_Graniczna.#zapora pic.twitter.com/9wRE9fqy5q — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 30, 2022 Як повідомлялося, з 1 липня втратить чинність розпорядження уряду про заборону перебування в 183 місцевостях на кордоні з Білоруссю, яку запроваджували під час міграційної кризи для спрощення боротьби з перевізниками, які допомагали мігрантам.

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ

Останніми місяцями спроби нелегально потрапити у Польщу з Білорусі перестали бути масовими, але продовжуються. Так, протягом 29 червня прикордонники виявили трьох африканців - громадян Гвінеї та Гамбії.