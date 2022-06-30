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Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 13:48

У Польщі після шести місяців робіт завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили у прикордонній службі, пише "Європейська правда"

"25 січня почалося будівництво фізичного бар’єру на держкордоні. Сьогодні роботи завершуються. П’ять місяців інтенсивних робіт і моніторингу. 186,25 кілометрів та 49 тонн сталі. Буде безпечно", - зазначили у Twitter прикордонників. 

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У зв’язку з завершенням робіт на місце приїздили прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, керівник прикордонної служби та кінші посадовці.
Як повідомлялося, з 1 липня втратить чинність розпорядження уряду про заборону перебування в 183 місцевостях на кордоні з Білоруссю, яку запроваджували під час міграційної кризи для спрощення боротьби з перевізниками, які допомагали мігрантам.

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю. 

Останніми місяцями спроби нелегально потрапити у Польщу з Білорусі перестали бути масовими, але продовжуються. Так, протягом 29 червня прикордонники виявили трьох африканців - громадян Гвінеї та Гамбії.

Теми: ПольщаБілоруськордон
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