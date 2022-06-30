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Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії – генсек НАТО

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 18:45

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що президент Росії Владімір Путін скоїв "велику помилку", недооцінивши як силу опору України російському вторгненню, так і єдність Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив в інтерв’ю CNN у четвер.

"Він (Путін) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", – зазначив генсек Альянсу.

Він наголосив, що Росії не вдалося досягти однієї зі своїх цілей у війні в Україні – послабити НАТО.

"Один із його (Путіна) ключових меседжі на початку війни – він хотів менше НАТО. Він же запропонував підписати угоду про подальше нерозширення НАТО. Тепер же він має більше НАТО і двоє нових членів НАТО, зокрема Фінляндія з кордоном із Росією", – пояснив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що не зважає на слова Путіна і буде "оцінювати його за діями": "Те, що він робить в Україні – це брутальне порушення міжнародного права. Це війна, яка призвела до багатьох поранених і загиблих цивільних та значних втрат".

Столтенберг підсумував, що в новій реальності Альянс наголошуватиме на посиленні присутності на східному фланзі й стримуванні – тобто запобіганні конфлікту, що НАТО і "робило останні понад 70 років".

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що НАТО має зосередитися на ігноруванні погроз Владіміра Путіна щодо приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу.

За словами Трасс, НАТО створить військову інфраструктуру в цих країнах, незважаючи на попередження, що Росія відповість "тим же", якщо це станеться.

Теми: НАТО
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