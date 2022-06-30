Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії – генсек НАТО

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 18:45

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що президент Росії Владімір Путін скоїв "велику помилку", недооцінивши як силу опору України російському вторгненню, так і єдність Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив в інтерв’ю CNN у четвер.

"Він (Путін) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", – зазначив генсек Альянсу.

Реклама:

Він наголосив, що Росії не вдалося досягти однієї зі своїх цілей у війні в Україні – послабити НАТО.

"Один із його (Путіна) ключових меседжі на початку війни – він хотів менше НАТО. Він же запропонував підписати угоду про подальше нерозширення НАТО. Тепер же він має більше НАТО і двоє нових членів НАТО, зокрема Фінляндія з кордоном із Росією", – пояснив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що не зважає на слова Путіна і буде "оцінювати його за діями": "Те, що він робить в Україні – це брутальне порушення міжнародного права. Це війна, яка призвела до багатьох поранених і загиблих цивільних та значних втрат".

ВІДЕО ДНЯ

Столтенберг підсумував, що в новій реальності Альянс наголошуватиме на посиленні присутності на східному фланзі й стримуванні – тобто запобіганні конфлікту, що НАТО і "робило останні понад 70 років".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що НАТО має зосередитися на ігноруванні погроз Владіміра Путіна щодо приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу.

За словами Трасс, НАТО створить військову інфраструктуру в цих країнах, незважаючи на попередження, що Росія відповість "тим же", якщо це станеться.

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: