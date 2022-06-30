Ми не зважаємо на слова Путіна, оцінюємо тільки його дії – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що президент Росії Владімір Путін скоїв "велику помилку", недооцінивши як силу опору України російському вторгненню, так і єдність Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив в інтерв’ю CNN у четвер.

"Він (Путін) скоїв велику помилку. Він повністю недооцінив міць Збройних Сил України, сміливість української влади та українського народу, а також недооцінив єдність НАТО і партнерів у наданні підтримки Україні", – зазначив генсек Альянсу.

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Він наголосив, що Росії не вдалося досягти однієї зі своїх цілей у війні в Україні – послабити НАТО.

"Один із його (Путіна) ключових меседжі на початку війни – він хотів менше НАТО. Він же запропонував підписати угоду про подальше нерозширення НАТО. Тепер же він має більше НАТО і двоє нових членів НАТО, зокрема Фінляндія з кордоном із Росією", – пояснив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що не зважає на слова Путіна і буде "оцінювати його за діями": "Те, що він робить в Україні – це брутальне порушення міжнародного права. Це війна, яка призвела до багатьох поранених і загиблих цивільних та значних втрат".

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Столтенберг підсумував, що в новій реальності Альянс наголошуватиме на посиленні присутності на східному фланзі й стримуванні – тобто запобіганні конфлікту, що НАТО і "робило останні понад 70 років".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що НАТО має зосередитися на ігноруванні погроз Владіміра Путіна щодо приєднання Фінляндії та Швеції до альянсу.

За словами Трасс, НАТО створить військову інфраструктуру в цих країнах, незважаючи на попередження, що Росія відповість "тим же", якщо це станеться.