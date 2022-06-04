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Акція протесту у Вірменії: є затримані та 50 госпіталізованих

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 01:25
фото: azatutyun.am

Під час акції протесту в Єревані розпочалися зіткнення з поліцією, яка затримали понад 10 протестувальників, 50 постраждалих осіб доставили в медцентри.

Джерело: вірменська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Акція протесту пройшла біля урядових дач в Єревані та супроводжувалася зіткненнями. Правоохоронці застосували світлошумові гранати, а також провели затримання протестувальників.

За даними поліції, затримано 11 людей. Порушено кримінальну справу, проводиться розслідування.

Як зазначає поліція, внаслідок закликів, озвучених організаторами акції непокори, учасники акції виявили неправомірну поведінку. Зокрема, вони "не підкорилися законним вимогам співробітників поліції, які здійснюють охорону громадського порядку, застосували насильство щодо поліцейських, а також кидали у напрямку співробітників поліції пляшки, каміння та металеві предмети".

Депутат опозиційної фракції "Айастан" Артур Хачатрян заявив, що має інформацію, що затриманий також його колега, депутат Артур Саргсян. Цю інформацію підтвердив депутат тієї ж фракції Геґам Манукян. Однак у поліції про це поки що нічого не повідомляють.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 23:00 внаслідок інциденту до різних медичних центрів доставлено 50 громадян, з них 34 – поліцейські, 16 – цивільні особи.

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Згідно з повідомленням, стан одного з постраждалих важкий, його прооперували, а інші постраждалі отримали медичну допомогу.

Передісторія:

  • Вірменська опозиція на початку травня оголосила акції громадянської непокори, виступаючи проти поступок щодо Нагірного Карабаху та вимагаючи відставки уряду.
  • Опозиція стверджує, що нинішній вірменський уряд має намір піти на поступки Азербайджану щодо Нагірного Карабаху. Цим вона пояснює необхідність усунення Пашиняна від влади шляхом громадського тиску.
  • У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії.
  • Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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Теми: Вірменіяакціїмітинги
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