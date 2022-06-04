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Зведення: на Слов’янському напрямку ворог зазнав втрат, на Бахмутському – відступив

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 07:06
знищена ворожа техніка, фото: Генштаб

Ворог на Слов’янському напрямку вів наступ і штурмові дії, але зазнав втрат, на Бахмутському зазнав вогневого ураження від українських підрозділів і відійшов.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку з метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту  транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.

На Слов’янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу українських військ противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

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Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.

Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.

На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.

Теми: Збройні силивійна
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