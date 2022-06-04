Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, є поранені

Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь"

Деталі: Зазначається, що росіяни запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією дві людини постраждали.

Нагадаємо: Протиповітряна оборона у п’ятницю збила крилату ракету над морем на Одещині та ще 3 крилатих ракети – над Миколаївщиною.