Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, є поранені
Субота, 4 червня 2022, 08:20
Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.
Джерело: Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь"
Деталі: Зазначається, що росіяни запустили ракету Х-59 літаками стратегічної авіації.
Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
За попередньою інформацією дві людини постраждали.
Нагадаємо: Протиповітряна оборона у п’ятницю збила крилату ракету над морем на Одещині та ще 3 крилатих ракети – над Миколаївщиною.