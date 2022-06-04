Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 09:18
Інфографіка МВС

Міністерство внутрішніх справ наголосило, що українці, які передають дані про окупантів, дуже допомагають Збройним силам, наразі захисникам необхідна інформація по 9 областях і Криму.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно МВС: "Вже 100-й день війни ми наближаємо Україну до перемоги. Дякуємо кожному, хто надсилає інформацію про окупантів у чатбот єВорог! Кожне ваше повідомлення є важливим".

Деталі: Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація в таких областях:

  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • АР Крим.

У МВС просять усіх, хто проживає в цих областях, або має там друзів чи рідних, – надсилати фото та відео, або хоча б детальний текстовий опис у чатбот https://t.me/evorog_bot.

Передісторія: 

  • На початку борезня у Мінцифри створили чатбот еВорог, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
  • Також у березні СБУ повідомляла, що чат-боти працюють. Як приклад служба наводила те, що за допомогою одного з чат-ботів лише за одну ніч в одному місці захисники знищили близько 500 одиниць техніки окупантів. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійна
Головне сьогодні

ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Нардеп Безугла розповіла, що робить у зоні бойових дій

Від коронавірусу помер росіянин, звинувачений в отруєнні Литвиненка в Лондоні

Усі новини...
Україна
Генерал США закликав Захід якнайшвидше передати Україні винищувачі
Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
Росія "продала" Сирії краденого українського зерна на $40 мільйонів
Останні новини
23:45
Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних
23:35
Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА
23:14
Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври
23:07
ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник
23:06
ВІДЕОРосія випустила по Україні вже 2500 ракет – Зеленський
22:43
Резніков пропонує ЄС створити трастовий фонд для України
22:42
Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів
22:22
На сході ЗСУ знищили майже пів сотні одиниць техніки РФ, збили гелікоптер
21:44
Глава Пентагону підтвердив наступну зустріч формату "Рамштайн" щодо зброї для України
21:40
Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського
Усі новини...