У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ наголосило, що українці, які передають дані про окупантів, дуже допомагають Збройним силам, наразі захисникам необхідна інформація по 9 областях і Криму.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно МВС: "Вже 100-й день війни ми наближаємо Україну до перемоги. Дякуємо кожному, хто надсилає інформацію про окупантів у чатбот єВорог! Кожне ваше повідомлення є важливим".

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Деталі: Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація в таких областях:

Харківській,

Донецькій,

Луганській,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Чернігівській,

Сумській,

АР Крим.

У МВС просять усіх, хто проживає в цих областях, або має там друзів чи рідних, – надсилати фото та відео, або хоча б детальний текстовий опис у чатбот https://t.me/evorog_bot.

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