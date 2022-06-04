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У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 09:18
У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ
Інфографіка МВС

Міністерство внутрішніх справ наголосило, що українці, які передають дані про окупантів, дуже допомагають Збройним силам, наразі захисникам необхідна інформація по 9 областях і Криму.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно МВС: "Вже 100-й день війни ми наближаємо Україну до перемоги. Дякуємо кожному, хто надсилає інформацію про окупантів у чатбот єВорог! Кожне ваше повідомлення є важливим".

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Деталі: Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація в таких областях:

  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • АР Крим.

У МВС просять усіх, хто проживає в цих областях, або має там друзів чи рідних, – надсилати фото та відео, або хоча б детальний текстовий опис у чатбот https://t.me/evorog_bot.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку борезня у Мінцифри створили чатбот еВорог, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
  • Також у березні СБУ повідомляла, що чат-боти працюють. Як приклад служба наводила те, що за допомогою одного з чат-ботів лише за одну ніч в одному місці захисники знищили близько 500 одиниць техніки окупантів. 

Теми: Українавійна
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