У МВС нагадали, які дані про окупантів потрібні ЗСУ
Субота, 4 червня 2022, 09:18
Міністерство внутрішніх справ наголосило, що українці, які передають дані про окупантів, дуже допомагають Збройним силам, наразі захисникам необхідна інформація по 9 областях і Криму.
Джерело: МВС у Telegram
Дослівно МВС: "Вже 100-й день війни ми наближаємо Україну до перемоги. Дякуємо кожному, хто надсилає інформацію про окупантів у чатбот єВорог! Кожне ваше повідомлення є важливим".
Деталі: Зараз ЗСУ дуже потрібна інформація в таких областях:
- Харківській,
- Донецькій,
- Луганській,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- АР Крим.
У МВС просять усіх, хто проживає в цих областях, або має там друзів чи рідних, – надсилати фото та відео, або хоча б детальний текстовий опис у чатбот https://t.me/evorog_bot.
Передісторія:
- На початку борезня у Мінцифри створили чатбот еВорог, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
- Також у березні СБУ повідомляла, що чат-боти працюють. Як приклад служба наводила те, що за допомогою одного з чат-ботів лише за одну ніч в одному місці захисники знищили близько 500 одиниць техніки окупантів.
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