Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти з території РФ запустили 6 ракет по Сумщині

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 13:14
усі фото дпсу

Вранці 4 червня ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумській області.

Джерело: ДПСУ, глава ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає.

Оновлено: Живицький уточнив, що росіяни випустили 6 ракет, але ворожий літак не перетинав державного кордону – били з території Росії.

Внаслідок вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади, жертв немає.

 
 

Нагадаємо: Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Нардеп Безугла розповіла, що робить у зоні бойових дій

Від коронавірусу помер росіянин, звинувачений в отруєнні Литвиненка в Лондоні

Удар по Святогірській лаврі: Зеленський чекає реакції ООН та ЮНЕСКО

Кулеба відповів на заклик Макрона "не допустити приниження Росії"

Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет

Усі новини...
Сумська область
Коригувальника російських обстрілів впіймали на Сумщині
Уночі Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є поранені
Сумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі
Останні новини
21:10
Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому
20:56
Папа Римський: Дуже хочу приїхати в Україну, але боюсь нашкодити
20:54
фотоЗалужний про гаубиці від Норвегії, які вже на передовій: Зроблені для людей
20:44
фотоПосол США відвідала понищену війною Бородянку
20:30
відеоЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт
20:17
У Польщі розповіли, що хотіли б бачити у сьомому пакеті санкцій проти Росії
20:05
На Київщині біля зруйнованих мостів звели 20 тимчасових переправ
19:58
Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна
19:52
Зеленський звільнив члена ради НБУ
19:50
ЗСУ вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, намагаються повернути місто - ВЦА
Усі новини...