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Окупанти з території РФ запустили 6 ракет по Сумщині

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 13:14
Окупанти з території РФ запустили 6 ракет по Сумщині
усі фото дпсу

Вранці 4 червня ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумській області.

Джерело: ДПСУ, глава ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

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Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає.

Оновлено: Живицький уточнив, що росіяни випустили 6 ракет, але ворожий літак не перетинав державного кордону – били з території Росії.

Внаслідок вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади, жертв немає.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Нагадаємо: Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.

Теми: Сумська областьобстрілвійнаРосія
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