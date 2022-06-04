Окупанти з території РФ запустили 6 ракет по Сумщині

Вранці 4 червня ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумській області.

Джерело: ДПСУ, глава ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

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Внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає.

Оновлено: Живицький уточнив, що росіяни випустили 6 ракет, але ворожий літак не перетинав державного кордону – били з території Росії.

Внаслідок вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади, жертв немає.

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Нагадаємо: Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування по Одеській області.