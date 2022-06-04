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У Росії підпалили будівлю Росгвардії

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 11:34
скріншот

У російському Комсомольську-на-Амурі, що в Хабаровському краї, чоловік підпалив будинок Росгвардії.

Джерело: місцеве видання "Хабаровск октагон", телеграм-канал Baza

Деталі: За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною до будівлі Росгвардії, але двері виявилися зачиненими.

Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, внаслідок чого на ганку сталася пожежа.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Нападника затримано. Ним виявився 50-річний чоловік.

Довідково: Росгвардійці беруть участь у війні в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 3 червня у російській столиці сильно палала будівля бізнес-центру "Гранд Сетунь Плаза" з людьми всередині.

Теми: Росіяпожежавійна
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