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Командир ОТУ "Північ" розповів, яка зброя дуже потрібна для перемоги

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 12:46
Командир ОТУ Північ розповів, яка зброя дуже потрібна для перемоги
фото: новинарня

За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитра Красильникова, Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.

Джерело: бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ", якого цитує Генштаб

Пряма мова Красильникова: "Дуже важко постійно перебувати під обстрілами…

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В першу чергу потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які нам дозволять захопити перевагу, а саме нанести ураження далекобійній артилерії противника".

Деталі: Він пояснив, що протитанкової зброї ближньої дії зараз достатньо, але без протитанкової дії дальньої дії, якою зможуть знищувати російські САУ, яких дуже багато, піхота працювати не зможе і завдання не виконає.

За словами Красильникова, чим швидше надійде потужна зброя, тим більше життів та землі врятують ЗСУ.

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Нагадаємо: Швеція анонсувала четвертий пакет допомоги для України, що включає протикорабельні ракети і протитанкову зброю.

Теми: Збройні силизброявійнаРосія
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