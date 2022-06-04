Командир ОТУ "Північ" розповів, яка зброя дуже потрібна для перемоги

За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитра Красильникова, Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.

Джерело: бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ", якого цитує Генштаб

Пряма мова Красильникова: "Дуже важко постійно перебувати під обстрілами…

В першу чергу потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які нам дозволять захопити перевагу, а саме нанести ураження далекобійній артилерії противника".

Деталі: Він пояснив, що протитанкової зброї ближньої дії зараз достатньо, але без протитанкової дії дальньої дії, якою зможуть знищувати російські САУ, яких дуже багато, піхота працювати не зможе і завдання не виконає.

За словами Красильникова, чим швидше надійде потужна зброя, тим більше життів та землі врятують ЗСУ.

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