Окупанти обстріляли Миколаївщину: 9 поранених

Дев’ять людей отримали поранення у результатів обстрілів російськими військовими Миколаївської області 3 червня.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Росіяни продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Баштанському району та Миколаєву. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей".



Деталі: За словами голови облради, дітей серед постраждалих немає.



Усіх поранених доставили до лікарень.

Загалом, станом на ранок 4 червня, в миколаївських лікарнях перебувають 252 людини, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 миколаївці отримали допомогу амбулаторно.

Передісторія:

1 червня голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім закликав жителів області і Миколаєва почекати кілька тижнів з поверненням додому, оскільки окупанти посилили обстріли півдня України.