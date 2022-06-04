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Окупанти обстріляли Миколаївщину: 9 поранених

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 12:51
Окупанти обстріляли Миколаївщину: 9 поранених
Фото з Telegram Замазєєвої

Дев’ять людей отримали поранення у результатів обстрілів російськими військовими Миколаївської області 3 червня.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Росіяни продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Баштанському району та Миколаєву. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу.

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Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей".

Деталі: За словами голови облради, дітей серед постраждалих немає.

Усіх поранених доставили до лікарень.

Загалом, станом на ранок 4 червня, в миколаївських лікарнях перебувають 252 людини, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 миколаївці отримали допомогу амбулаторно.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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