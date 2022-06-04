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Через обстріли РФ палає святиня Святогірської Лаври на Донеччині

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 13:53

На Донеччині через російські обстріли масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Джерело: пресцентр УПЦ МП

Дослівно: 4 червня 2022 року внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври.

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Полум’я повністю охопило головний храм обителі.

Інформації про загиблих та постраждалих на даний момент немає".

Що передувало: 3 червня у Свято-Успенській Святогірській Лаврі поховали вбитих у результаті артобстрілів ченців.

ВІДЕО ДНЯ

Артобстріл келійних братніх корпусів Святогірської Лаври із трагічними наслідками стався 1 червня о 13.30. Декілька снарядів розірвалися безпосередньо в келіях 3-го і 4-го корпусів. У цей час ченці та черниці, що переселилися до Лаври зі зруйнованого скиту с. Богородичне, перебували в келіях.

Загинуло 4 і поранення отримали ще четверо священнослужителів.

У травні Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії, також потрапила під приціл окупантів.

Чому це важливо: Російські окупанти неодноразово зводили нанівець сподівання вірян УПЦ МП, що РФ не обстрілює храми. При цьому голова російських православних, московський патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, робить брехливі заяви, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".

Теми: війнаДонецька областьцерква
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