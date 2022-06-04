Росіяни звинуватили ЗСУ в "обстрілі" Брянської області, нібито є поранений

фото ілюстративне, село у брянській області з попереднього "обстрілу"

Губернатор російської Брянської області Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили обстріляли село і підпалили дві хати..

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні (4 червня – ред.) ЗСУ обстріляли село Случівськ Погарського району.

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Внаслідок влучення снарядів сталося загоряння двох будинків. Серед мешканців є один потерпілий – чоловік отримав легке осколкове поранення".

Деталі: Зараз він нібито у лікарні.

Нагадаємо: Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.