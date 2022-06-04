Росіяни звинуватили ЗСУ в "обстрілі" Брянської області, нібито є поранений
Субота, 4 червня 2022, 14:52
Губернатор російської Брянської області Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили обстріляли село і підпалили дві хати..
Джерело: Богомаз у Telegram
Пряма мова Богомаза: "Сьогодні (4 червня – ред.) ЗСУ обстріляли село Случівськ Погарського району.
Внаслідок влучення снарядів сталося загоряння двох будинків. Серед мешканців є один потерпілий – чоловік отримав легке осколкове поранення".
Деталі: Зараз він нібито у лікарні.
Нагадаємо: Росія заявила, що Україна обстріляла Климівський район Брянської області, загиблих немає.