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Россияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Роман ПетренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 15:03

Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.

Источник: кремлевские СМИ со ссылкой на чиновников

Детали: Утром 14 апреля сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.

Уже к обеду они поменяли показания – оказалось, что обстреляны "два жилых дома".

Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".

По причине этих "обстрелов" школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.

Позже СНБО обнародовал заявление, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

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Напомним:

  • Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Темы: Росcияпровокациипропагандавойна
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