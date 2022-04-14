Россияне обвинили Украину в обстреле Брянской области
Четверг, 14 апреля 2022, 15:03
Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.
Источник: кремлевские СМИ со ссылкой на чиновников
Детали: Утром 14 апреля сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.
Уже к обеду они поменяли показания – оказалось, что обстреляны "два жилых дома".
Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".
По причине этих "обстрелов" школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.
Позже СНБО обнародовал заявление, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.
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Напомним:
- Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.
- Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.