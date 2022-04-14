Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Роман ПетренкоЧетверг, 14 апреля 2022, 15:03
Россияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.

Источник: кремлевские СМИ со ссылкой на чиновников

Детали: Утром 14 апреля сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.

Реклама:

Уже к обеду они поменяли показания – оказалось, что обстреляны "два жилых дома".

Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".

По причине этих "обстрелов" школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.

ВИДЕО ДНЯ

Позже СНБО обнародовал заявление, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Напомним:

  • Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Темы: Росcияпровокациипропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: