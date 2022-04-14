Россияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.

Источник: кремлевские СМИ со ссылкой на чиновников

Детали: Утром 14 апреля сообщалось, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска.

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Уже к обеду они поменяли показания – оказалось, что обстреляны "два жилых дома".

Россияне уверяют, что пострадали семь человек, в том числе "беременная женщина и ребенок".

По причине этих "обстрелов" школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.

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Позже СНБО обнародовал заявление, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Напомним: