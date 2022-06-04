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Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 15:16
ілюстративне фото

Російський літак обстріляв ракетами прикордоння Сумської області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Пообіді ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України.

Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Це вже третій за сьогодні удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків ракет, які розірвалися на околиці прикордонних  населених пунктів Сумського району".

Деталі: Крім цього, 4 червня з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів.

В одному випадку рсоіяни випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще в двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

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Теми: Сумська областьвійна
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