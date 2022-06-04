У Миколаєві три людини загинули через обстріл росіян

Російські окупанти 4 червня обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні.

Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики".

Деталі: За словами мера, попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки".

Нагадаємо: О 8 ранку 4 червня повідомлялося, що Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, про постраждалих не було відомо.