Удар по Святогірській лаврі: Зеленський чекає реакції ООН та ЮНЕСКО

Президент Володимир Зеленський закликає Організацію Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО вигнати зі своїх лав Росію як державу-терориста, яка знищує історичні пам'ятки та соціальну інфраструктуру в Україні.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: Російська артилерія 4 червняі знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Пожежею знищений Всіхсвятський скит, який був освячений ще в 1912 році.

Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось зараз його спалила російська армія.

1 червня російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.



Пряма мова: "Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни.



31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни.

Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?



Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини".