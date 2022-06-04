На Київщині біля зруйнованих мостів звели 20 тимчасових переправ

Об’їзна дорога біля зруйнованого мосту через Ірпінь, фото з Telegram Тимошенка

У Київській області зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих під час активних бойових дій мостів.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Загалом в Київській області зведено 20 тимчасових переправ поблизу зруйнованих мостів. Також продовжуються роботи з розчищення доріг та вулиць Київщини від залишків техніки та сміття".

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Деталі: Тимошенко повідомив, що поблизу зруйнованого мосту через Ірпінь заасфальтовано об'їзну дорогу.

Рух тимчасовою переправою для всіх видів транспорту на трасі М-07 Київ – Ковель відкрили 29 квітня та відновили транспортне сполучення з Гостомеля, Бучі та Бородянки до Києва.

Що передувало: За даними Укравтодору на 3 червня, з 24 лютого російські загарбники знищили в Україні 24 тисячі кілометрів доріг та три сотні мостів. Уже забезпечено проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва.