Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому

У ніч на суботу російські війська нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі Харківщини.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

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За результатами першочергових слідчих дій за участі слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області виявлено та вилучено уламки снарядів".

Що передувало: У суботу зранку повідомлялося, що на Харківщині росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.

У Коротичі є аеродром.