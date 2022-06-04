Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому
Субота, 4 червня 2022, 21:10
У ніч на суботу російські війська нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі Харківщини.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.
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За результатами першочергових слідчих дій за участі слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області виявлено та вилучено уламки снарядів".
Що передувало: У суботу зранку повідомлялося, що на Харківщині росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.
У Коротичі є аеродром.
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