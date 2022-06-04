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Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 21:10
Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому
пошкодження на аеродромі, фото Харківської обласної прокуратура

У ніч на суботу російські війська нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі Харківщини.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

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За результатами першочергових слідчих дій за участі слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області виявлено та вилучено уламки снарядів".

Що передувало: У суботу зранку повідомлялося, що на Харківщині росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.

У Коротичі є аеродром.

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Теми: Харківська областьвійнаавіа
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