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Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 21:10
пошкодження на аеродромі, фото Харківської обласної прокуратура

У ніч на суботу російські війська нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі Харківщини.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

За результатами першочергових слідчих дій за участі слідчих поліції та прокурорів Харківської окружної прокуратури Харківської області виявлено та вилучено уламки снарядів".

Що передувало: У суботу зранку повідомлялося, що на Харківщині росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає.

У Коротичі є аеродром.

Теми: Харківська областьвійнаавіа
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