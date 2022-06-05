Гайдай: Росіяни кидають всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька

Російська армія "кидає всі свої резерви" на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай, якого цитує CNN

Деталі: Раніше росіянам вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх.

За словами Гайдая, росіяни намагалися знести мости, "щоб ми не могли дати підкріплення нашим хлопцям, які перебувають у Сєвєродонецьку, які обороняють Луганщину... Вони справді бояться, що успіх наших захисників розвиватиметься, а це може бути, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя та підкріплення - це перше, чого вони бояться".

Зараз українські сили контролюють близько половини Сєвєродонецька.

Гуманітарна ситуація в регіоні складна, оскільки неможливо ні евакуювати людей, ні підвезти до Сєвєродонецька гуманітарну допомогу. Єдині населені пункти, куди можна доставити гуманітарний вантаж — продукти, ліки — це Лисичанськ та Гірське.

Зазначається, що російська армія стріляє по евакуаційних автобусах.

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Нагадаємо: Наразі на вулицях Сєвєродонецька тривають бої, росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька.