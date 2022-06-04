Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА

Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька, в якому тривають бої.

Джерело: керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Деталі: Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення.

Пряма мова: "Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію".

Що передувало: Стрюк також заявив, що українські військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".