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Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 23:35
Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА
Олександр Стрюк. Фото: kanaldom.tv

Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька, в якому тривають бої.

Джерело: керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Деталі: Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення.

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Пряма мова: "Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію".

Що передувало: Стрюк також заявив, що українські військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
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