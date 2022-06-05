Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна

Анастасія КалатурНеділя, 5 червня 2022, 03:00

Російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєвєродонецьку.

Водночас аналітики уточнюють, що українські війська, імовірно, більш виснажені, ніж випливає з заяв голови ОВА Луганщини Сергія Гайдая.

Російські військові зосередили всі наявні в них ресурси на битві за Сєвєродонецьк, щоб досягти скромних успіхів, натомість українські військові зберігають гнучкість, щоб не лише проводити локальні контратаки в інших місцях (наприклад, на північ від Херсона), а й проводити ефективні контратаки у Сєвєродонецьку.

Також зазначається, що російські війська розпочали серію невдалих наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

Нагадаємо: Наразі на вулицях  Сєвєродонецька  тривають бої, росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьРосіявійна
Головне сьогодні

Бойовики хочуть розстріляти трьох полонених іноземців

Сім'ї захисників Маріуполя просять "Червоний хрест" домагатися від РФ кращих умов

Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив", через поставки зброї Україні

Експосол США вважає, що українці мають право стріляти по артилерії РФ на російській території

Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО стане проблемою для Росії - генерал США

Усі новини...
Луганська область
Гайдай: Росіяни кидають всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька
Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА
ЗСУ вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, намагаються повернути місто - ВЦА
Останні новини
14:57
аудіоКолаборант у Генічеську хоче віджати АЗС і зливати пальне, але боїться за "бабло"
14:49
Чотири ракети РФ у неділю вдарили по ДВРЗ, але танків там немає - "Укрзалізниця"
14:47
На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами – FT
14:36
Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні
14:23
відео4-річна дівчинка заспівала "Ой у лузі червона калина" в гучномовець пожежного авто
14:21
Дві українки загинули у залізничній катастрофі в Німеччині
13:55
фото66 людей вмовили й таємно евакуювали з Лисичанська – ОДА
13:52
Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію - Стефанчук
13:35
В Ірпені українцям, які втратили дім, роздаватимуть ковдри
13:30
Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: готується законопроєкт
Усі новини...