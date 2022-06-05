ЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет

Північна Корея, імовірно, запустила вісім балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря принаймні з двох точок.

Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, джерело Yohnap

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про запуск однієї ракети. Зазначається, що це вже 18-ий такий запуск цього року. Він відбувся на наступний день після того, як Сеул і Вашингтон завершили свої спільні навчання поблизу півострова за участі американського авіаносця.

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Комітет не повідомив жодних додаткових подробиць, і, імовірно, зараз проводиться відповідний аналіз.

Однак, згодом Yohnap з посиланням на джерела повідомив, що ракет було запущено кілька.

Запуски були зафіксовані з 9:08 до 9:43 ранку з районів навколо Сунана в Пхеньяні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 травня Північна Корея випустила три ракети в середу, в тому числі одну, яка вважається її найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою, після того, як президент США Джо Байден завершив поїздку в Азію.