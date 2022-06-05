Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет

Анастасія КалатурНеділя, 5 червня 2022, 03:45
ЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет
ФОТО: GETTY

Північна Корея, імовірно, запустила вісім балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря принаймні з двох точок.

Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, джерело Yohnap

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив про запуск однієї ракети. Зазначається, що це вже 18-ий такий запуск цього року. Він відбувся на наступний день після того, як Сеул і Вашингтон завершили свої спільні навчання поблизу півострова за участі американського авіаносця.

Реклама:

Комітет не повідомив жодних додаткових подробиць, і, імовірно, зараз проводиться відповідний аналіз.

Однак, згодом Yohnap з посиланням на джерела повідомив, що ракет було запущено кілька.

Запуски були зафіксовані з 9:08 до 9:43 ранку з районів навколо Сунана в Пхеньяні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 травня Північна Корея випустила три ракети в середу, в тому числі одну, яка вважається її найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою, після того, як президент США Джо Байден завершив поїздку в Азію. 

Теми: КНДРзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
КНДР
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: