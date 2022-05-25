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КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Північна Корея запустила три балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

Джерело:  Reuters  з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та берегову охорону Японії, японська телекомпанія NHK

Деталі: Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден залишив Японію після своєї першої поїздки до Азії як президент.

Берегова охорона Японії також повідомила про як мінімум два пуски, а  NHK заявила, що ракети впали за межами виняткової економічної зони Японії.

Раніше офіційні особи США та Південної Кореї попередили, що Північна Корея, схоже, готова до випробування зброї і під час візиту Байдена.

У минулі вихідні в Сеулі Байден і його південнокорейський колега Юн Сок Єль домовилися провести більш масштабні військові навчання і, якщо необхідно, розгорнути більше американських стратегічних сил, щоб стримати випробування зброї Північною Кореєю, що дедалі більше посилюються. Вони також запропонували відправити вакцини від COVID-19 до Північної Кореї, оскільки там наразі спалах коронавірусу.

Теми: Північна КореяБайден
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