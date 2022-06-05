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У Києві прогриміли вибухи: росіяни били по об’єктах "Укрзалізниці"

Анастасія Калатур, Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 06:03

У Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

Джерело: УП, мер столиці Віталій Кличко, член наглядової ради "Укрзалізниці" й радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко

Деталі: О 05:01 лунала повітряна тривога. Близько 6-ї ранку кияни чули вибухи на лівому березі міста. 

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Було щонайменше 5 "прильотів", зокрема на Дарниці (густий дим в районі Дарницького вокзалу) та Позняках.

Оновлення: Згодом Віталій Кличко повідомив про "кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці". Служби працюють на місці.

Станом на 07:44, за даними Кличка, жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає, одну постраждалу особу госпіталізували. 

ВІДЕО ДНЯ

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що удари завдавалися по об’єктах "Укрзалізниці".

Крім того, зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.

Повітряна тривога у Києві тривала з 05:01 до 07:26.ю у Київській області – з 05:02 до 07:25. 

Теми: КиїввійнавибухУкрзалізниця
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