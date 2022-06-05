У Києві прогриміли вибухи: росіяни били по об’єктах "Укрзалізниці"

У Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

Джерело: УП, мер столиці Віталій Кличко, член наглядової ради "Укрзалізниці" й радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко

Деталі: О 05:01 лунала повітряна тривога. Близько 6-ї ранку кияни чули вибухи на лівому березі міста.

Було щонайменше 5 "прильотів", зокрема на Дарниці (густий дим в районі Дарницького вокзалу) та Позняках.

Оновлення: Згодом Віталій Кличко повідомив про "кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці". Служби працюють на місці.

Станом на 07:44, за даними Кличка, жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає, одну постраждалу особу госпіталізували.

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив, що удари завдавалися по об’єктах "Укрзалізниці".

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Крім того, зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.

Повітряна тривога у Києві тривала з 05:01 до 07:26.ю у Київській області – з 05:02 до 07:25.