Над Київщиною збили російську ракету

У неділю зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація 5 червня

Дослівно :"Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета.

Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється".

Деталі: Київська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Близько 6-ї ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

Повітряна тривога у Києві тривала з 05:01 до 07:26.ю у Київській області – з 05:02 до 07:25.