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Над Київщиною збили російську ракету

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 08:40

У неділю зранку над Обухівським районом Київської області було збито російську ракету.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація 5 червня

Дослівно :"Сьогодні зранку над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета.

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Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється".

Деталі: Київська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Близько 6-ї ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Києві тривала з 05:01 до 07:26.ю у Київській області – з 05:02 до 07:25. 

Теми: Київська областьКиїввійна
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