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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, є руйнування

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 08:36

Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила.

Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги.

Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.

Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах".

Деталі: За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Нагадаємо: У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

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