Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, є руйнування
Неділя, 5 червня 2022, 08:36
Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила.
Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова Резніченка: "Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги.
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Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.
Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах".
Деталі: За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
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Нагадаємо: У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.