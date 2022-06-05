Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, є руйнування

Артилерія російських окупантів вранці 5 червня ударила по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, інформація про жертв поки не надходила.

Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ніч та ранок напружені - постійні повітряні тривоги.

Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район.

Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді. Є руйнування житлових будинків у двох селах".

Деталі: За словами Резніченка, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Нагадаємо: У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.