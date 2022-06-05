Ядерний тероризм: російська ракета пролетіла критично низько над АЕС

Вранці 5 червня російська ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС що на Миколаївщині.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "05 червня Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

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Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації".

Деталі: У відомстві допускають, що ця ракета летіла у бік Києва, де вранці лунали вибухи.

Нагадаємо: У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.