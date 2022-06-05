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Ядерний тероризм: російська ракета пролетіла критично низько над АЕС

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 09:06
фото енергоатома

Вранці 5 червня російська ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС що на Миколаївщині.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "05 червня Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації".

Деталі: У відомстві допускають, що ця ракета летіла у бік Києва, де вранці лунали вибухи.

Нагадаємо: У цей ще час у Києві були вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах, завдано ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

Теми: ЕнергоатомАЕСобстрілРосія
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