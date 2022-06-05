Київ обстріляли з Каспійського моря – Повітряні сили

5 червня зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва з акваторії Каспійського моря.

Джерело: Командування ПС ЗСУ

Деталі: Близько 06.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета.

За попередніми даними російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Нагадаємо: Близько 6 ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.