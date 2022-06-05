Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив", через поставки зброї Україні

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Україна отримає ракети далекої дії.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 1"

Пряма мова Путіна: "Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдаються".

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Деталі: Водночас Путін заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву "немає нічого нового", оскільки на озброєнні української армії знаходяться "аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю".

Російський президент назвав це "заповненням втрат української бойової техніки" і нібито це "нічого не змінює насправді".

Нагадаємо: За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитра Красильникова, Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.