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Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив", через поставки зброї Україні

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 12:01
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв застосовувати свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдавалися, якщо Україна отримає ракети далекої дії.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 1"

Пряма мова Путіна: "Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не завдаються".

Деталі: Водночас Путін заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву "немає нічого нового", оскільки на озброєнні української армії знаходяться "аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю".

Російський президент назвав це "заповненням втрат української бойової техніки" і нібито це "нічого не змінює насправді".

Нагадаємо: За словами командира оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитра Красильникова, Україні потрібна протитанкова зброя дальньої дії для знищення російських артилерійських установок, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання.

Теми: ПутінРосіяпропагандазброя
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