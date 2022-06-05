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Бойовики хочуть розстріляти трьох полонених іноземців

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 12:59
фото ілюстративне

Бойовики так званої "ДНР" викрали та "судитимуть" трьох іноземців, яким світить так звана смертна кара.

Джерело: так звана "генеральна прокуратура "ДНР"

Деталі: Бойовики кажуть, нібито вони закінчили "розслідування кримінальної справи" проти іноземців – громадян Британії Шона Піннера та Ендрю Хілла, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма.

За словами окупантів, троє чоловіків "за винагороду брали участь у збройній агресії України із захоплення влади у "ДНР".

Найближчим часом відбудеться перше "судове засідання".

Бойовики пишуть, що до трьох іноземців "може бути призначений винятковий захід – смертна кара".

Довідково: Згідно з міжнародним правом – це викрадення, іноземці там полонені, а "суд" не має юридичної сили.

ВІДЕО ДНЯ

Вбивство полонених вважається воєнний злочином та не має термінів давності розгляду.

Теми: ОРДЛОполоненівійнаРосія
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