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66 людей вмовили й таємно евакуювали з Лисичанська – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 13:55
фото: ОДА

Захисники змогли вмовити і без анонсу евакуювати 66 людей, з яких 6 дітей, із Лисичанська Луганської області.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток

Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили.

Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці".

Деталі: Гайдай просить тих, хто залишився, бути в укриттях – обстріли не вщухають.

Нагадаємо: Російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції, вважає американський Інститут вивчення війни.

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Теми: ЛисичанськевакуаціявійнаРосія
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