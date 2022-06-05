66 людей вмовили й таємно евакуювали з Лисичанська – ОДА
Неділя, 5 червня 2022, 13:55
Захисники змогли вмовити і без анонсу евакуювати 66 людей, з яких 6 дітей, із Лисичанська Луганської області.
Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток
Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили.
Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці".
Деталі: Гайдай просить тих, хто залишився, бути в укриттях – обстріли не вщухають.
Нагадаємо: Російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції, вважає американський Інститут вивчення війни.
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