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Посольство підтвердило загибель двох українок в Німеччині

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 15:15

Посольство України в Німеччині підтвердило загибель двох українок внаслідок аварії на залізниці в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив посол Андрій Мельник.

Консули Генерального консульства в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім'ями загиблих громадянок.

У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина. Діти наразі перебувають у супроводі близьких дорослих.

Чоловіки загиблих планують приїзд до Німеччини, наразі вирішується питання перетину кордону.

У який саме спосіб відбуватиметься репатріація - з сім'ями ще обговорюється.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що жінки виїхали з України через війну та проживали поблизу в сім'ях, що приймають біженців.

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Нагадаємо, аварія сталася 3 червня. Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися кілька вагонів.

Станом на неділю знайдено тіла 5 загиблих в аварії, але кількість може зрости, оскільки від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Теми: Німеччинааварія
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