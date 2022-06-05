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Адвоката Масі Найєма важко поранено, готують до операції

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 19:27
Масі Найєм, фото з його Facebook

Українського військового, відомого адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.

Джерело: брат адвоката, колишній журналіст і нардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram

Дослівно: "У брата тяжке поранення голови та ока. Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний".

Деталі: Мустафа Найєм повідомив, що його брата доставлено до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечникова. Його готують до операції.

Раніше про поранення Масі Найєма повідомили режисер, колишній політв'язень Кремля, військовий Олег Сенцов та бізнесмен Андрій Ставніцер.

Довідка: З серпня 2015 року по жовтень 2016-го Масі Найєм також брав участь у бойових діях на сході України.

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