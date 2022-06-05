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Збірна України поступилася валлійцям і не поїде на Мундіаль

"Українська правда"Неділя, 5 червня 2022, 20:55
Фото faw.cymru

У фіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу з футболу 2022 року збірна України поступилася команді Вельсу з рахунком 0:1.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Долю матчу вирішив автогол Андрія Ярмоленка.

Синьо-жовті добре увійшли в гру і вже на третій хвилині зі стандарту Олександр Зінченко забиває гол, але зробив це без свитка арбітра, і м`яч не був зарахований. Повторний удар зі штрафного Руслана Малиновського воротар Вельсу взяв.

Ще один момент в українців на дев'ятій хвилині і постріл Віктора Циганкова голкіпер валлійців Вейн Хеннессі переводить на кутовий. На 12-й хвилині Роман Яремчук ледве не проштовхнув м'яча повз Хеннессі. Збірна Вельсу створювала напругу біля ворті Георгія Бущана після навісів у карний майданчик та стандартів, але без особливої небезпеки.

На 22-й хвилині черговий шанс у синьо-жовтих, але перший удар з метрів десяти в Олександра Караваєва не вийшов, а повторний легко взяв воротар. На 30-й хвилині класний удар вийшов в Олександра Зінченка і знову м'яча відбиває Хеннессі.

На 34-й хвилині Україна пропускає гол. Стандарт виконав Гарет Бейл і Андрій Ярмоленко головою зрізає м'яча у власні ворота - 1:0. На 40-й хвилині іспанський рефері Антоніо Матео Лаос не ставить пенальті за фол на Андрію Ярмоленку у штрафному майданчику. За хвилину Зінченко ударом з метрів 17-ти знову перевірив на міць Хеннессі і валієць знову на висоті.

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На 47-й хвилині Аарон Ремзі пробачає українців, пробивши з метрів дев'яти повз ворота. На 54-й хвилині після пасу Віталія Миколенка Циганков пробив і Хеннессі відбиває ногою, а повторний удар від Яремчука був неточним.

З 75 по 76 хвилини двічі Вельс був близький до другого голу. Спочатку після удару Брендана Роджерса м'яч влучає в штангу, а ще один удар Бейла накриває Бущан. В атаці у відповідь Яромоленко пробив з метрів 11-ти, але на шляху м'яча постала нога валійського захисника. На 84-й хвилині супершанс в українців. Після подачі від Миколенка Артем Довбик бив ударом головою і знову Вельс рятує Хеннессі.

Україна в останні хвилини атакувала, але Вельс вистояв, не давши команді Олександра Петракова щось створити біля воріт господарів. Вельс їде на ЧС-2022 уперше за 68 років, а Україна за кілька днів продовжить грати в іншому турнірі - Лізі Націй.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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