У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
Понеділок, 6 червня 2022, 01:31
У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов ліквідований.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Дослівно: "Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири (так зване ДНР - ред.) генерал - майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований".
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Нагадаємо: Раніше про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. Як повідомлялося, генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.