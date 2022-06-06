Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова

Анастасія КалатурПонеділок, 6 червня 2022, 01:31
У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
ФОТО: facebook.com/AFUStratCom

У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов ліквідований.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Дослівно: "Командувач 1 армійським корпусом (орків) динири (так зване ДНР - ред.) генерал - майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований".

Реклама:

Нагадаємо: Раніше про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. Як повідомлялося, генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
У Радбезі ООН вважають, що переговори з РФ мають базуватися на виведенні військ з України
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: