На Луганщині ліквідували російського генерала – ЗМІ

У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії Романа Кутузова.

Джерело: Радіо Свобода та "Медуза" з посиланням на російські телеграм-канали

Деталі: Як пише Радіо Свобода, за повідомленнями російських телеграм-каналів, генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.

Як пише "Медуза", про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. За його даними, генерал помер, "повівши в атаку" своїх підлеглих.

Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.

Що передувало: Нещодавно українські військові ліквідували полковника Володимира Іванова з пресслужби Міноборони Росії, командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра, командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

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