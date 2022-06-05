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На Луганщині ліквідували російського генерала – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 19:53
На Луганщині ліквідували російського генерала – ЗМІ
Роман Кутузов, фото з Telegram Радіо Свобода

У Луганській області ліквідовано генерал-майора російської армії Романа Кутузова.

Джерело: Радіо Свобода та "Медуза" з посиланням на російські телеграм-канали

Деталі: Як пише Радіо Свобода, за повідомленнями російських телеграм-каналів, генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

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За повідомленнями тих самих джерел, Роман Кутузов – це вже четвертий генерал російської армії, ліквідований на території України.

Як пише "Медуза", про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. За його даними, генерал помер, "повівши в атаку" своїх підлеглих.

Яким підрозділом керував Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті Міноборони РФ як тимчасово виконуючий обов'язки командувача 29-ї загальновійськової армії, а 2017-го — 5-ї.

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Що передувало: Нещодавно українські військові ліквідували полковника Володимира Іванова з пресслужби Міноборони Росії, командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра, командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

10 травня директор оборонного розвідувального управління США генерал-лейтенант Скотт Беррієр повідомляв, що в Україні з початку широкомасштабної війни вже загинуло мінімум 8 російських генералів.

Знати більше: Російські генерали, вбиті на війні в Україні. Як служили, де воювали і чим були цінні для Кремля

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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