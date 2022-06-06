ISW: Бойова міць росіян зменшена, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку
Понеділок, 6 червня 2022, 03:45
Те, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян.
Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Українські контратаки, швидше за все, продовжать привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить уразливі місця в захисті Росії у Харківській області та вздовж південної осі.
ЗСУ, ймовірно, намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.
Нагадаємо: Станом на 5 червня ЗСУ контролюють рівно половину Сєвєродонецька. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.
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