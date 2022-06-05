ЗСУ вже контролюють половину Сєвєродонецька – Гайдай

Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Росіяни дійсно контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинули, місто поділено рівно навпіл.

Бояться вони так вільно бродити по місту".

Деталі: За його словами, окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян.

Гайдай пояснив, що усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

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