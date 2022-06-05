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ЗСУ вже контролюють половину Сєвєродонецька – Гайдай

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 11:26
ЗСУ вже контролюють половину Сєвєродонецька – Гайдай
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗСУ

Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Росіяни дійсно контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинули, місто поділено рівно навпіл.

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Бояться вони так вільно бродити по місту".

Деталі: За його словами, окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян.

Гайдай пояснив, що усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції, вважає американський Інститут вивчення війни.
  • Наразі на вулицях  Сєвєродонецька  тривають бої, росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька.  

Теми: СєвєродонецькРосіявійна
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