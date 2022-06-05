ЗСУ вже контролюють половину Сєвєродонецька – Гайдай
Неділя, 5 червня 2022, 11:26
Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.
Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону
Пряма мова Гайдая: "Росіяни дійсно контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинули, місто поділено рівно навпіл.
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Бояться вони так вільно бродити по місту".
Деталі: За його словами, окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян.
Гайдай пояснив, що усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.
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Нагадаємо:
- Російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції, вважає американський Інститут вивчення війни.
- Наразі на вулицях Сєвєродонецька тривають бої, росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєвєродонецька.