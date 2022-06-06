Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну

Близько 1500 білорусів воюють на боці України проти РФ.

Джерело: білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська у Corriere della Sera

Дослівно: "Коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумав, що треба допомагати українцям, тому були організовані батальйони. Наразі це близько 1500 осіб. Вони різні у різних містах, під наглядом української армії".

Деталі: Тихановська зазначила, що наразі багато людей в Білорусі не мають військового досвіду, але хочуть допомогти Україні і зараз навчаються в інших країнах, але вона не може сказати, скільки і де. За її словами, напевно кількість білоруських бійців на боці України зростатиме.

Нагадаємо: За словами Тихановської, режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка давав наказ білоруським військам наступати в Україні, але вищий офіцерський ешелон не виконав його.